Войти
ТАСС

Минобороны обозначило российские подходы по вопросам безопасности в АТР

394
0
0
АСЕАН
АСЕАН.
Источник изображения: vpk-news.ru

В российском военном ведомстве отметили, что по итогам заседания главы делегаций приняли совместное заявление министров обороны стран - членов АСЕАН и диалоговых партнеров

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов обозначил позиции России по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Как сообщили в военном ведомстве РФ, он выступил на восьмом заседании Совещания глав оборонных ведомств стран - членов АСЕАН и диалоговых партнеров ("СМОА плюс"), которое состоялось в среду в режиме видеоконференции.

"В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов довел российские подходы по ключевым вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве отметили, что по итогам заседания главами делегаций принято совместное заявление министров обороны стран - членов АСЕАН и диалоговых партнеров, нацеленное на дальнейшее укрепление многостороннего военного сотрудничества.

О "СМОА плюс"

"СМОА плюс" - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами 10 стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и т. н. государств - партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.

Цель "СМОА плюс" - обеспечение благоприятных условий для открытого и конструктивного обсуждения вопросов обороны и безопасности, углубление доверия и взаимопонимания в регионе, налаживание практического взаимодействия между военными стран-участниц.

Деятельность специалистов в рамках "СМОА плюс" осуществляется в семи экспертных рабочих группах: по гуманитарному разминированию, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, военной медицине, обеспечению безопасности на море, противодействию терроризму, организации миротворческих операций, кибербезопасности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Вьетнам
Индия
Китай
Новая Зеландия
Россия
США
Южная Корея
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Кибербезопасность
Медицина
Похожие новости
16.11.2020
Угрозы безопасности АТР и свободная торговля
17.12.2018
Россия примет участие в военно-морских учениях АСЕАН в 2019 году
20.06.2016
Стратегический партнер России
06.04.2015
Америка усиливает давление с моря
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 08:25
  • 1
ИРЗ: сотовая связь на отечественном оборудовании
  • 17.06 07:00
  • 24
Есть ли будущее у танков?
  • 17.06 06:52
  • 23
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 17.06 06:16
  • 24
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 05:56
  • 7
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 17.06 05:48
  • 2209
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 05:45
  • 140
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 04:03
  • 12
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 16.06 18:45
  • 12
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 16.06 17:14
  • 1
В ВУЗы Сухопутных войск в первоочередном порядке поставляются современные образцы ВиВТ
  • 16.06 16:52
  • 1
Проект украинской управляемой авиационной ракеты УП-277
  • 16.06 13:58
  • 0
Ракеты вместо моратория: В НАТО отказались от предложения России ввести мораторий на размещение РСМД
  • 16.06 13:39
  • 1
ВВС США пожаловались на разорительные полеты Ту-95 у Аляски
  • 16.06 10:17
  • 46
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 16.06 08:34
  • 1
Маленький лучше никакого