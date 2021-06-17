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Российская газета

Противоракетная оборона США вновь провалила испытания

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Источник изображения: Hunini/Wikimedia.org

Два из трех испытаний комбинированной системы американской противоракетной обороны закончились неудачей, следует из отчета управления подотчетности правительства США.

Тандем зенитных комплексов Patriot и THAAD тестировали в октябре 2019 года, марте и октябре 2020-го. Успешным признано лишь одно испытание. Причиной неудачи названы проблемы с программным обеспечением, пишет MilitaryWatch. При этом чиновники отметили, что ЗРК Patriot смог использовать данные радаров THAAD, что уже является достижением.

Цель объединения двух систем ПВО - расширение потенциала Patriot, недорого и более универсального зенитного комплекса. По данным разработчика, ЗРК способен сбивать как ракеты, так и самолеты с вертолетами. Пока система показала себя посредственным защитником, пропустив иранские беспилотники в Израиль, а йеменские ракеты в Саудовскую Аравию. Во время войны в Персидском заливе Patriot не смог справиться с древними ракетами Skud, которыми обстреливал соседей Ирак.

Комплекс ПРО THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на средней и завершающей части полета. При помощи его мощных радаров ЗРК Patriot надеются обучить сбивать те же ракеты у финиша. Пока малоуспешно.

Ранее завалила испытания другая противоракетная система США. Две ракеты-перехватчика, выпущенные залпом с эсминца близ Флориды, прошли мимо баллистической ракеты, выпущенной с Гавайских островов


Антон Валагин

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Страны
Израиль
Ирак
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Проекты
2020-й год
БПЛА
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