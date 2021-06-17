Рогозин заявил, что Россия помогла Китаю в реализации лунной программы

Глава Роскосмоса подчеркнул, что сотрудничество в космической сфере выгодно обеим сторонам

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия поставила Китаю технологии, которые способствовали реализации его лунной программы. Об этом сообщил в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Мало кто знает о том, что тот самый лунный аппарат, который Китай запустил, он вообще существует благодаря российским поставкам так называемого ритэга - это радиоизотопный термоэлектрогенератор. То есть фактически мы поставили туда изотопный генератор, который обеспечивает возможность работы вот этого китайского аппарата. <...> Лунная программа Китая реализуется благодаря поддержке РФ", - сказал он.

Рогозин подчеркнул, что сотрудничество в космической сфере выгодно обеим сторонам. "Китайцы хорошо продвигаются, они хорошо финансируют свою космическую программу. <...> Они здорово продвинулись в технологичном плане, они сначала копировали советские технологии, теперь они пошли дальше. <...> У них возможности и финансовые, и организационные, и технологические есть для того, чтобы ставить масштабные задачи", - пояснил он.

9 марта Роскосмос и Китайское национальное космическое управление сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Церемония подписания состоялась в режиме видеоконференции. РФ и Китай планируют использовать совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства международной исследовательской станции на Луне. Как следует из заявления, сотрудничество двух стран в данной сфере предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.