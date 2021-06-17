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WarSpot

Самое страшное оружие в цифрах и графиках

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Ядерные арсеналы сокращаются, но развёрнутых боеголовок стало больше. К такому выводу пришли аналитики Стокгольмского института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), проанализировав ядерный потенциал девяти стран.

В новом отчёте «Мировые ядерные силы» от SIPRI указывается, что общее число ядерных боеголовок в мире снизилось до 13 080 единиц. По данным аналитиков, в прошлом году их было порядка 13 400, в 2019 году — 13 865, в 2018 году — 14 465. В эту цифру включены списанные боеголовки, ожидающие утилизации. Без них совокупные военные запасы ядерного оружия выросли с 9380 до 9620 единиц, если сравнивать показатели 2020 и 2021 годов.


Карта ядерного вооружения.
Источник:

Кроме того, страны увеличили число боеготовых ядерных зарядов. Если в начале прошлого года в мире их насчитывалось 3720 единиц, то сейчас на боевом дежурстве не менее 3825 боеголовок. Из них около 2000 находятся в «состоянии повышенной боевой готовности», что означает возможность пуска в считанные минуты.


Сравнение боеготовых арсеналов ядерного вооружения.
Источник: sipri.org

По словам Ханса Кристенсена, младшего научного сотрудника программы SIPRI по ядерному разоружению, сейчас по всему миру идут активные программы модернизации ядерных сил. Кроме того, на ядерное вооружение выделяется всё больше средств. При этом ситуация очень далека от 80-х годов прошлого столетия, когда мировой ядерный арсенал насчитывал свыше 70 000 боеголовок.


Количество ядерных боеголовок в период с 2005 по 2021 год.
Источник: sipri.org
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Продукция
М14
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СИПРИ
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