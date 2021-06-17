Ученые хотели бы в будущем изучить процесс родов в космосе

Санкт-Петербург. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Исследования показывают существенные риски для развития эмбрионов в космосе, сообщил "Интерфаксу" глава Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

"Изучаются вопросы развития регенеративной системы половых клеток, сохранения их способности к продолжению рода, формирование зародыша, его нормальное развитие в условиях невесомости. Я уже не говорю о самом процессе родов в космосе, мы еще до этого дойдем, это вообще отдельная проблема", - сказал Орлов в кулуарах конференции GLEX-2021.

По его словам, для проведения подобных экспериментов нужна длительная серьёзная подготовка.

При этом ряд современных исследований показывают существенные риски для эмбрионов, в частности при развитии в гипомагнитной среде. "В дальнем космосе очень важен фактор отсутствия магнитного поля. И оказалось, что если зародыши развиваются в гипомагнитных условиях, то отмечаются очень серьезные нарушения в формировании сердечно-сосудистой системы", - отметил глава ИМБП.