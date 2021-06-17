На полигоне Алабино в рамках форума "Армия-2021" продемонстрируют действия подразделений Сухопутных войск

Высадка парашютистов во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках МВТФ "Армия-2020" в сухопутном кластере на полигоне "Алабино".

ЦАМТО, 16 июня. В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" под руководством офицеров Главного командования Сухопутных войск состоится динамический показ возможностей вооружения, военной и специальной техники.

Военнослужащие Сухопутных войск продемонстрируют действия подразделений в разведывательном дозоре, рейдовом отряде, общевойсковом и противотанковом резервах, в нанесении огневого поражения противнику из реактивной и ствольной артиллерии, а также уничтожение воздушного противника силами средств войсковой ПВО, форсирование и переправу через водную преграду.

Особенностями динамического показа вооружения ракетных войск и артиллерии являются: применение в ходе показа "артиллерийской карусели" – непрерывной огневой поддержки общевойсковых формирований в ходе выполнения ими тактических эпизодов различными артиллерийскими орудиями одновременно или в ходе установленной очередности.

Впервые будут показаны маневренные и огневые возможностей 120-мм самоходных артиллерийских орудий "Нона-СВК". Кроме того, запланирована демонстрация возможностей перспективного противотанкового ракетного комплекса "Корнет-ЭМ", оснащенного двумя автоматизированными пусковыми установками на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М".

Подразделения войсковой ПВО отработают вопросы прикрытия общевойсковых подразделений от ударов тактической авиации условного противника, а во взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной борьбы – и от действий ударных, разведывательных и многофункциональных беспилотных летательных аппаратов.

Всего в динамическом показе на полигоне Алабино будет задействовано более 300 ед. техники из наличия Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.