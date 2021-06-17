Технополис "Эра" представил более 20 разработок на "Российской неделе высоких технологий-2021"

ЦАМТО, 16 июня. Военный инновационный технополис "Эра" в рамках "Российской недели высоких технологий-2021", которая проходит в Москве с 15 по 18 июня, представил более 20 перспективных разработок.

На выставочном стенде представлены результаты совместной деятельности организаций и участников технополиса "Эра" в области искусственного интеллекта, медицины. Значительная часть представленных экспонатов проходит этап апробации в технополисе и в заинтересованных органах военного управления с целью оценки возможности внедрения в повседневную деятельность Минобороны России.

В частности, на выставочном стенде представлена новая автоматизированная система научно-технической экспертизы инновационных и научно-технических проектов "Эксперт-ЭРА". Она предназначена для обеспечения и сопровождения экспертной деятельности технополиса. Система представляет собой веб-приложение.

Как отметил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров, технополис "Эра" способен обеспечить испытания "решений на основе технологий искусственного интеллекта и реализует возможность взаимодействия Минобороны России с ведущими предприятиями ОПК, высшими учебными заведениями и научными организациями с целью создания технологий для перспективного вооружения", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.