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ЦАМТО

Embraer отправила ВВС Туркменистана вторую партию EMB-314 "Супер Тукано"

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Источник изображения: Фото: forcaaerea.com.br

ЦАМТО, 16 июня. Три УТС EMB-314 "Супер Тукано", собранные на мощностях компании Embraer в рамках контракта с ВВС Туркменистана, 14 июня начали перегоночный полет с предприятия в Сан-Жозе-дус-Кампус (штат Сан-Паулу) в эту страну.

Об этом сообщает журнал Revista Forca Aerea со ссылкой на полученные фотографии.

Все три самолета, окрашенные в стандартный камуфляж ВВС Туркменистана с прикрытой военной маркировкой и временной бразильской регистрацией PT-ZHK (с/н 31400273), PT-ZHN (с/н 31400272) и PT-ZHO (с/н 31400274), совершат трансатлантический перелет с промежуточными посадками в Ресифи и Фернанду ди Норонья. Вторую партию УТС сопровождает самолет-демонстратор "Супер Тукано" PT-ZTU компании Embraer.

Как сообщал ЦАМТО, первая собранная для ВВС Туркменистана пара EMB-314 "Супер Тукано" (PT-ZHI и PT-ZHJ) впервые была сфотографирована на аэродроме предприятия Embraer в декабре 2020 года. В конце мая 2021 года самолеты были замечены на Мальте все еще с временной бразильской регистрацией.

Достоверная информация о продаже EMB-314 "Супер Тукано" отсутствует. Несмотря на то, что ВВС Туркменистана оснащены боевыми самолетами советского / российского производства, в последнее время они закупают авиационную технику и у других поставщиков. Так, помимо "Супер Тукано", известно о покупке в Италии УБС М-346 и самолетов ВТА C-27J "Спартан".

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Страны
Бразилия
Италия
Россия
Туркменистан
Продукция
C-27J
EMB-314
M-346
Компании
Embraer
Проекты
2020-й год
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