Борисов сообщил о планах разработать экспортный двухместный Су-57

Комсомольск-на-Амуре. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ и ОКБ "Сухого" планируют разработку двухместного варианта истребителя пятого поколения Су-57 в экспортном варианте, сообщил журналистам в среду в ходе рабочей поездки в Приморский край вице-премьер Юрий Борисов.

"Интерес к этой машине есть и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью. Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведет себя тот или иной вид оружия ВС РФ. В планах у министерства обороны и у КБ "Сухого" - изготовление двухпилотной кабины, которая расширит экспортный спрос на эту модель (...), она может создать дополнительный спрос", - сказал он.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57. Всего к 2028 году российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационные полка.

Ранее сообщалось, что первые Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства Объединенное двигателестроительной корпорации, ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, "где-то в 2022 году двигатели уже будут готовы, "поставлены на крыло", и в течение нескольких лет мы запустим их серийное производство".