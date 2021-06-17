The National Interest (США): ВМС США надо опасаться новых российских субмарин проекта «Борей»

Новая подлодка с баллистическими ракетами проекта «Борей» будет впервые представлена на международном военно-техническом форуме «Армия-2021». На ней размещены 16 ракет «Булава», она в два раза легче и намного быстрее своей предшественницы проекта «Акула», отмечает TNI, ВМС США стоит ее опасаться.

Первые три подводные лодки «Борей» были построены по первоначальному проекту, а остальные семь, начиная с К-549 «Князь Владимир», будут построены в модификации 955А.

Прошло менее 10 лет с момента первой приемки, и вот новая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта "Борей" должна быть представлена на крупнейшей в России ежегодной военной выставке.

На прошлой неделе Тихоокеанский флот объявил о том, что ПЛАРБ проекта "Борей" будет впервые показана на военной выставке "Армия 2021". "Впервые за всю историю проведения форума в ходе статического показа техники вниманию зрителей планируется представить атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей", который будет выставлен в акватории Авачинской бухты", - заявила пресс-служба флота.

Тихоокеанский флот пока не уточнил, какая именно модель "Борея" будет показана. В настоящее время в составе российского ВМФ находится четыре ПЛАРБ этого проекта. Из них две несут службу на Тихоокеанском флоте: К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах". В ВМФ планируют принять до 2027 года в целом 10 лодок проекта "Борей".

ПЛАРБ "Борей" задумывалась в качестве замены устаревшим стратегическим лодкам проектов 941 "Акула" и 667БДРМ "Дельфин". Если остальные российские субмарины являются развитием старых советских проектов, то в основу "Борея" положено совершенно новое проектное решение.

Первые три подводные лодки "Борей" были построены по первоначальному проекту, а остальные семь, начиная с К-549 "Князь Владимир", будут модернизированы в модификации 955А (или "Борей 2"). Эта модификация предусматривает установку нового бортового электронного оборудования, небольшие усовершенствования в конструкции корпуса, более совершенные средства обнаружения и управления вооружением, улучшение обитаемости экипажа и незначительное повышение скрытности.

Водоизмещение лодки в подводном положении составляет 24 000 тонн, и она может развивать скорость до 33 узлов. Таким образом, она в два раза легче и намного быстрее своей предшественницы проекта "Акула". У этой лодки также намного выше огневая мощь, поскольку на борту нового "Борея" размещается 16 ракет РСМ-56 "Булава". У ракеты "Булава" максимальная эффективная дальность составляет 8 500 - 10 000 километров, имеется цифровая инерциальная навигационная система на основе ГЛОНАСС. Каждая ракета может нести от шести до 10 разделяющихся головных частей индивидуального наведения мощностью до 160 килотонн. Некоторые признаки указывают на то, что "Булава" разрабатывалась как морской вариант российской МБР наземного базирования "Тополь-М", однако в полной мере техническая родословная этой ракеты неясна.

Ежегодный Международный военно-технический форум "Армия" является крупнейшей в России военной выставкой. Он на протяжении нескольких лет остается одной из главных кремлевских площадок для показа иностранным покупателям новейших образцов военной техники. В заявлении Тихоокеанского флота дополнительно говорится, что в этом году на форуме "Армия" покажут большое количество модернизированных береговых оборонительных систем вооружения. "На площадках военно-технического форума в краевом центре будет выставлено 17 образцов вооружения, военной и специальной техники береговых войск. Посетителям будут продемонстрированы танк Т-80БВ, БТР-82А, ПУ БРК "Бастион" и "Бал", ПУ ЗРК "С-400" и ЗРАК "Панцирь-С", а также образцы автомобильной техники и экипировки времен Великой Отечественной войны". Выставка состоится 22-28 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино". Все эти площадки находятся в Московской области.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)