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РИА Новости

Минобороны и "Сухой" планируют разработать двухместный вариант истребителя Су-57

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 16 июн — РИА Новости. Министерство обороны России и КБ "Сухого" планируют разработку двухместного варианта истребителя Су-57 для экспорта, сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время рабочей поездки в Приморский край.

По его словам, такая модификация расширит спрос за рубежом.

"Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью. Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведет себя тот или иной вид оружия Вооруженных сил России", — добавил Борисов.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году.

Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").

Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для военных поставили в 2020-м.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
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Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
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