Минобороны и "Сухой" планируют разработать двухместный вариант истребителя Су-57

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 16 июн — РИА Новости. Министерство обороны России и КБ "Сухого" планируют разработку двухместного варианта истребителя Су-57 для экспорта, сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время рабочей поездки в Приморский край.
По его словам, такая модификация расширит спрос за рубежом.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году.
Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").
Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для военных поставили в 2020-м.