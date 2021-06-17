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Интерфакс-АВН

Первое учение с применением БМПТ "Терминатор" стартовало в Челябинской области - ЦВО

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Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" на командно-штабных учениях "Кавказ-2020".
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" на командно-штабных учениях "Кавказ-2020".
Источник изображения: Алексей Куденко / РИА Новости

Екатеринбург. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Первое тактическое учение гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) с применением боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор" началось на межвидовом полигоне в Челябинской области и продлится до 17 июня, сообщает пресс-служба ЦВО в среду.

"К учению привлечен танковый батальон танкового полка дивизии, усиленный ротой БМПТ. Воздушную поддержку наземным подразделениям окажет пара транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Всего к учению привлечено около 100 единиц военной техники и свыше 600 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе первых совместных практических действий экипажи танков Т-72Б3 и БМПТ совершат скоростной марш протяженностью 60 километров, последовательно отработают наступательные и оборонительные действия в составе единого подразделения, отразят нападение разведывательно-диверсионных групп. Также они выполнят боевые стрельбы из всех видов вооружения по целям, имитирующим бронетехнику, низколетящие воздушные цели, огневые средства условного противника на различных дальностях в дневное и ночное время.

Как сообщалось, партия из восьми БМПТ "Терминатор (УВЗ, "Ростех") была поставлена в уральскую танковую дивизию ЦВО в декабре прошлого года для опытной эксплуатации и освоения военнослужащими. В начале 2021 года на полигоне гвардейской танковой дивизии военного округа в Челябинской области была проведена первая штатная стрельба из вооружения боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". В марте экипажи БМПТ "Терминатор" и танков Т-72Б3М отработали совместное применение на полигоне под Челябинском.

"Терминатор" - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. "Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника. "Терминатор" для российской армии создан на узлах и агрегатах основного танка Т-90A.

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