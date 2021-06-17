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Известия.ru

Politico узнала о планах США развернуть постоянную группу ВМС в Тихом океане

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Источник изображения: Фото: flickr.com/US Navy

Министерство обороны США рассматривает возможность разместить в Тихоокеанском регионе постоянную военно-морскую оперативную группу для противодействия Китаю. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

По словам собеседников издания, тихоокеанская группа может быть сформирована по аналогии с созданными в 1968 году постоянными военно-морскими силами НАТО в Атлантике.

На данный момент неизвестно, будут ли входить в группировку только американские корабли или предусмотрено участие других стран.

Отмечается, что инициатива стала результатом работы созданной в Пентагоне по поручению президента Джо Байдена целевой группы по Китаю, которая недавно представила рекомендации главе оборонного ведомства Ллойду Остину.

«Мы рассматриваем ряд предложений по Индо-Тихоокеанскому региону, чтобы лучше координировать наши действия. <...> Глава Пентагона заявил, что сейчас предстоит время поработать, остается много деталей, которые нуждаются в финальной проработке», — отметил собеседник издания.

Остин 9 июня подписал внутреннюю директиву, предусматривающую ряд инициатив по противодействию Китаю, часть из которых засекречена.

Ранее, 15 июня, сообщалось, что Лидеры 30 государств-участников Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе начали процесс разработки нового базового документа — Стратегической концепции НАТО, который планируют утвердить в 2022 году. В качестве потенциальной угрозы для безопасности блока впервые в истории определили Китай.

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