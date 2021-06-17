Запуск китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" запланировали на 17 июня

Главная задача миссии - обеспечить обслуживание и провести тестирование создаваемой на орбите Земли китайской космической станции, рассказал помощник главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Цзи Цимин

ЦЗЮЦЮАНЬ /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Китайское национальное космическое управление (CNSA) 17 июня планирует осуществить запуск корабля "Шэньчжоу-12" к орбитальной станции КНР. Об этом сообщило в среду Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

"Запуск планируется осуществить 17 июня в 09:22 по местному времени (04:22 мск)", - рассказал на пресс-конференции помощник главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Цзи Цимин.

По его словам, главная задача миссии - обеспечить обслуживание и провести тестирование создаваемой на орбите Земли китайской космической станции.

Старт будет осуществлен с космодрома Цзюцюань, расположенного на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту планируется использовать ракету-носитель CZ-2F.

Китай с периодичностью раз в несколько лет осуществляет пилотируемые космические миссии, первая из них ("Шэньчжоу-1") в тестовом режиме (без человека) была осуществлена в ноябре 1999 года. КНР впервые отправила в околоземное пространство астронавта в октябре 2003 года (Ян Ливэй). Нынешний запуск "Шэньчжоу-12" - первый с октября 2016 года, это будет самый долгий срок непрерывного пребывания (три месяца) китайских космонавтов на орбите.

Китайская космическая станция

29 апреля Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" осуществил запуск главного модуля "Тяньхэ" национальной космической станции. Ровно через месяц, 29 мая, был дан старт "Чанчжэн-7", которая доставила на орбиту грузовой транспорт "Тяньчжоу-2" с 6,8 тонны припасов на борту. Он осуществил успешную стыковку, которая ознаменовала начало нового этапа в реализации этого проекта.

Китайская станция будет находиться на высоте от 340 до 450 км и, как ожидается, прослужит более десяти лет. Она рассчитана на трех космонавтов (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составит 66 тонн, объем отсеков достигнет 110 куб. м. Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают китайские власти, будет доступна для международных проектов.