Войти
ТАСС

Запуск китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" запланировали на 17 июня

344
0
0
Помощник главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Цзи Цимин (в центре)
Помощник главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Цзи Цимин (в центре).
Источник изображения: © Николай Селищев/ТАСС

Главная задача миссии - обеспечить обслуживание и провести тестирование создаваемой на орбите Земли китайской космической станции, рассказал помощник главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Цзи Цимин

ЦЗЮЦЮАНЬ /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Китайское национальное космическое управление (CNSA) 17 июня планирует осуществить запуск корабля "Шэньчжоу-12" к орбитальной станции КНР. Об этом сообщило в среду Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

"Запуск планируется осуществить 17 июня в 09:22 по местному времени (04:22 мск)", - рассказал на пресс-конференции помощник главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Цзи Цимин.

По его словам, главная задача миссии - обеспечить обслуживание и провести тестирование создаваемой на орбите Земли китайской космической станции.

Старт будет осуществлен с космодрома Цзюцюань, расположенного на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту планируется использовать ракету-носитель CZ-2F.

Китай с периодичностью раз в несколько лет осуществляет пилотируемые космические миссии, первая из них ("Шэньчжоу-1") в тестовом режиме (без человека) была осуществлена в ноябре 1999 года. КНР впервые отправила в околоземное пространство астронавта в октябре 2003 года (Ян Ливэй). Нынешний запуск "Шэньчжоу-12" - первый с октября 2016 года, это будет самый долгий срок непрерывного пребывания (три месяца) китайских космонавтов на орбите.

Китайская космическая станция

29 апреля Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" осуществил запуск главного модуля "Тяньхэ" национальной космической станции. Ровно через месяц, 29 мая, был дан старт "Чанчжэн-7", которая доставила на орбиту грузовой транспорт "Тяньчжоу-2" с 6,8 тонны припасов на борту. Он осуществил успешную стыковку, которая ознаменовала начало нового этапа в реализации этого проекта.

Китайская станция будет находиться на высоте от 340 до 450 км и, как ожидается, прослужит более десяти лет. Она рассчитана на трех космонавтов (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составит 66 тонн, объем отсеков достигнет 110 куб. м. Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают китайские власти, будет доступна для международных проектов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
Компании
CNSA
Проекты
Тяньчжоу
Чанчжэн
Шэньчжоу
Похожие новости
30.04.2021
Китай готовит конкурента для МКС
30.04.2021
Китай успешно вывел на орбиту базовый модуль будущей космической станции
26.04.2021
Первый модуль китайской космической станции доставлен на стартовый стол. «Великий поход 5B» готовится в запуску
25.11.2020
Третьим будет: Китай полетел за лунным грунтом
27.06.2016
Китай в 2016 году запустит ракету-носитель нового поколения "Чанчжэн-5"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 08:25
  • 1
ИРЗ: сотовая связь на отечественном оборудовании
  • 17.06 07:00
  • 24
Есть ли будущее у танков?
  • 17.06 06:52
  • 23
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 17.06 06:16
  • 24
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 05:56
  • 7
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 17.06 05:48
  • 2209
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 05:45
  • 140
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 04:03
  • 12
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 16.06 18:45
  • 12
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 16.06 17:14
  • 1
В ВУЗы Сухопутных войск в первоочередном порядке поставляются современные образцы ВиВТ
  • 16.06 16:52
  • 1
Проект украинской управляемой авиационной ракеты УП-277
  • 16.06 13:58
  • 0
Ракеты вместо моратория: В НАТО отказались от предложения России ввести мораторий на размещение РСМД
  • 16.06 13:39
  • 1
ВВС США пожаловались на разорительные полеты Ту-95 у Аляски
  • 16.06 10:17
  • 46
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 16.06 08:34
  • 1
Маленький лучше никакого