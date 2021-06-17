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ТАСС

Институт космических исследований РАН создал аванпроект миссии по доставке лунного грунта

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Луна с борта МКС
Луна с борта МКС.
Источник изображения: wikipedia

К эскизному проектированию институт пока не приступил

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Институт космических исследований (ИКИ) РАН завершил этап технических предложений (создание аванпроекта) миссии "Луна-28", которая должна доставить грунт из полярной области естественного спутника Земли. Об этом сообщил ТАСС директор ИКИ Анатолий Петрукович на полях Международной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

"Строго говоря, по "Луне-28" завершена стадия, которая называется технические предложения, аванпроект. Это предварительные рассмотрения, в результате которых должно быть сформировано точное техническое задание на проект", - отметил Петрукович.

По словам директора ИКИ, к следующему этапу - эскизному проектированию - институт пока не приступил. Параллельно рассматривается возможность унификации "Луны-28" с планируемыми пилотируемыми миссиями на естественный спутник Земли.

"Вопрос в том, реализовать ли в "Луне-28" задел для пилотируемых полетов только в части посадочных систем, или создать прямой аналог. Сейчас этот вопрос обсуждается",- сказал Петрукович.

Как уточнил директор института, если отправлять на Луну аналог пилотируемого посадочного модуля, то платформа должна быть примерно в два раза больше, чем та, которая сейчас имеется у "Луны-28".

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что "Луна-28" получит облик лунного взлетно-посадочного корабля. Предполагается, что аппарат будет запущен на естественный спутник Земли в 2027-2028 годах.

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