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Интерфакс-АВН

Рогозин предложит NASA сотрудничество в съемках фильма на МКС

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Вид на реку Амазонку с борта МКС
Вид на реку Амазонку с борта МКС.
Источник изображения: ESA, Luca Parmitano

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" и NASA обсудят возможность сотрудничества в съемках фильма "Вызов" на Международной космической станции (МКС), сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Я готов обсуждать даже этот проект "Вызов". Сегодня мы поговорим с американцами на предмет того, чтобы их участие в этом проекте сделать активнее. Они могут предоставить возможность американского сегмента для съемки, съемки американского астронавта", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Это колоссальное поле возможностей. Если есть добрая воля, мы договоримся", - добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев был уволен с должности из-за критики планов по съемкам фильма. Позднее Рогозин заявил, что Крикалев может сохранить свою должность, и что ему предложили возглавить новую организацию, которая займется обеспечением эксплуатации МКС.

Глава "Роскосмоса" также добавил, что проект вызывает дискуссии внутри госкорпорации, однако руководство спокойно относится к этому и не считает подобное поводом для увольнения сотрудников.

24 мая в Центре сообщили, что подготовка режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд к полету на МКС пройдет в два этапа.

"24 мая 2021 года стартует первая сессия продолжительностью в четыре недели", - сообщили в центре.

В ее ходе творческая группа изучит системы корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС, пройдет тренировки по действиям в случае нештатной посадки аппарата на водную поверхность и подготовятся к операторской работе в условиях кратковременной невесомости на самолете-лаборатории. Каждому участнику космического полета специалисты НПП "Звезда" изготовят ложемент и скафандры.

13 мая их кандидатуры утвердила Главная медицинская комиссия. Еще одной участнице кастинга - пилоту Галине Каировой - предложили продолжить подготовку для вступления в отряд космонавтов.

Как отмечают в центре, командиры экипажей уже приступили к подготовке, так как им предстоит остаться на станции в течение полугода и выполнять свои непосредственные обязанности.

"По предварительным данным, на Международной космической станции съемочная группа фильма "Вызов" будет находиться менее двух недель. Программа их подготовки к полету отличается от плана подготовки профессиональных космонавтов, но включает в себя обязательные для всех членов экипажа элементы", - добавили в центре.

Творческой группе предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами и оборудованием корабля "Союз-МС" и российского сегмента МКС. Кроме этого, они изучат алгоритм действий при аварии и подготовятся к нештатным ситуациям. Запланированы также тренировки на самолете-лаборатории Ил-76МДК в условиях кратковременной невесомости.

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что для участия в съемках фильма под рабочим названием "Вызов" были отобраны 20 финалисток.

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Россия
США
Продукция
Ил-76
Ил-76МД
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