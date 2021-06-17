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Известия.ru

Глава NASA обсудил сотрудничество с Рогозиным

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Al Drago

Глава NASA Билл Нельсон рассказал, что в ходе телефонных переговоров обсудил с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным сотрудничество США и России в космосе.

«Сегодня утром, очень рано я побывал в России, где принял участие в прошедшей в Санкт-Петербурге глобальной космической конференции и затем провел разговор с главой «Роскосмоса», — сообщил он на слушаниях в сенате, которое транслируется на сайте NASA, во вторник, 15 июня.

Нельсон отметил, что в телефонной беседе с Рогозиным попросил помнить, что несмотря на существующие сложности в отношениях между двумя странами на Земле, они «работают и живут вместе в космосе».

Ранее во вторник Дмитрий Рогозин рассказал о договоренности с Биллом Нельсоном провести первые очные переговоры осенью.

11 июня профессор НИТУ «МИСиС» Александр Громов в беседе с «Известиями» рассказал, что сотрудничество двух стран в космосе должно продолжаться, отказываться от него нецелесообразно. По его мнению, это «лучше холодной войны».

В понедельник в Санкт-Петербурге открылась Международная космическая конференция по исследованию космического пространства GLEX-2021, которая собрала более 800 человек из 59 стран мира.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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