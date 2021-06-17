В Минобороны заявили, что боевики планируют инсценировать химатаку в Сирии

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить сообщил, что они намерены обвинить правительственные силы Сирии в применении отравляющих веществ против мирного населения

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) планируют инсценировать химическую атаку в Идлибе, чтобы обвинить правительственные силы Сирии в применении отравляющих веществ против мирного населения. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, в российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" провокации в южной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ.

"По данным источников, террористы в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации "Белые каски" на грузовом автомобиле доставили в район города Ариха четыре емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором. Таким образом, по имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку "химической атаки" для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", - сказал Кулить.

Он подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.