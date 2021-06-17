Рогозин рассказал о переговорах об использовании космодрома Куру

«Роскосмос» ведет переговоры об использовании космодрома Куру во Французской Гвиане для пилотируемых пусков, в частности, на китайскую орбитальную станцию. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин на пресс-конференции Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021 во вторник, 15 июня.

«Мы с французскими коллегами тоже обсуждаем возможность в рамках большого лунного проекта трансформировать стартовый комплекс «Союз-2», который находится во Гвиане, для того чтобы можно было бы его использовать под пилотируемую программу, в том числе для запуска кораблей в направлении китайской станции», — уточнил Рогозин.

Со стартового комплекса в Куру уже осуществлены 25 пусков ракет «Союз-СТ» с автоматическими космическими аппаратами.

Так, один из запусков «Союза-СТ» с французским разведывательным спутником CSO-2 состоялся 29 декабря прошлого года.

Спутник разместили на солнечно-синхронной орбите на высоте 480 км. CSO-2 рассчитан на 10-летний срок эксплуатации. Масса спутника составляет более 3,5 т.

Рогозин тогда поздравил госкорпорацию с успешным и безаварийным годом.