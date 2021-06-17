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ТАСС

Сергей Крикалев возглавит новую организацию, отвечающую за деятельность МКС

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСС

Космонавт, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, является наиболее опытным человеком для этой должности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Космонавт Сергей Крикалев возглавит новую структуру, которая будет обеспечивать текущую деятельность МКС. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

"У нас с ним [Крикалевым] договоренность в формировании так называемой эксплуатирующей организации, которая должна взять на себя функцию обеспечивать текущую деятельность МКС", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что на данный момент эту функцию выполняет РКК "Энергия". "Получается, что она делает модуль, корабли, и сама же эксплуатирует станцию. Это вызывает некий конфликт интересов", - сказал Рогозин.

"Нам важно сегодня создать организацию, которая будет опираться на несколько китов: это Главная оперативная группа управления, Центр управления полетами, Центр подготовки космонавтов. Более опытного человека, чем Крикалев, чтобы управлять этой системой, я просто пока не вижу", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Переговоры с NASA

Крикалев в среду проведет переговоры с двумя высокопоставленными представителями NASA, сообщил Рогозин. "Завтра к нам в Россию прибывают два высокопоставленных представителя NASA. С ними будет встречаться Сергей Крикалев, чтобы провести с ними переговоры. Именно в развитие сегодняшнего нашего разговора с [главой NASA Биллом] Нельсоном", - сказал Рогозин.

Он отметил, что провел вторые переговоры с Нельсоном, по итогам которых стороны договорились провести первую очную встречу осенью на одной из международных конференций.

Космонавты будут контролировать создание новой техники

По словам Рогозина, члены российского отряда космонавтов будут входить в состав отдела специальных экспертиз пилотируемой космонавтики, в том числе будут курировать создание космической техники на предприятиях. "Мы создаем в рамках НТС отдел специальных экспертиз пилотируемой космонавтики в составе всех членов отряда космонавтов", - сказал Рогозин.

По словам главы госкорпорации, он будет работать по типу "военной приемки". Космонавты по их желанию будут закрепляться за конкретными предприятиями. "Все организации примут космонавтов, которые будут осуществлять функции контроля за созданием новой космической техники", - пояснил Рогозин.

Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
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