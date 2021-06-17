Роскосмос ведет переговоры о возможности использовать Куру под пилотируемые пуски

Под пилотируемые программы корпорация планирует использовать стартовый комплекс "Союз-2", который находится в Гвиане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Роскосмос ведет переговоры по возможному использованию в будущем космодрома Куру под пилотируемые пуски. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

"Мы с французскими коллегами обсуждаем возможность в рамках большого лунного проекта трансформировать стартовый комплекс "Союз-2", который находится в Гвиане, для того, чтобы его можно было использовать под пилотируемые программы. В том числе для запуска кораблей в направлении китайской станции", - сказал Рогозин.

По его словам, Роскосмос ведет с китайскими коллегами переговоры о возможности полетов российских космонавтов на китайскую космическую станцию. "Мы это обсуждаем с китайскими коллегами, и это будет одним из элементов совместной работы в рамках создания международной научной лунной станции. Такая опция рассматривается, и здесь нет ничего удивительного", - добавил Рогозин.

Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.