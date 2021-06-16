Рогозин сообщил о планах встретиться с главой NASA осенью

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о договоренности с главой NASA Биллом Нельсоном провести первые очные переговоры осенью.

«Мы с ним договорились первую встречу провести в ближайшее время уже очную — осенью на одной из международных конференций в одной из солидных стран», — рассказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 во вторник, 15 июня.

Ранее, 11 июня, Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация согласна на сотрудничество с NASA при условии отмены санкций. В свою очередь, Билл Нельсон в интервью изданию Politico заявил, что сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться.

Профессор НИТУ «МИСиС» Александр Громов в беседе с «Известиями» рассказал, что сотрудничество двух стран в космосе должно продолжаться, отказываться от него нецелесообразно. По его мнению, это «лучше холодной войны».

В конце минувшего года минторг США ввел санкции против 58 китайских и 45 российских организаций, однако названия некоторых из них в списке повторяются, что сужает его до 41 компании РФ, в числе которых есть «Роскосмос».