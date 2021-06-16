Рогозин заявил, что Роскосмос не будет перебарщивать с космическими туристами

Гендиректор госкорпорации заявил, что РФ не планирует полностью монетизировать МКС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. РФ не планирует полностью монетизировать МКС. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

"Нам не хотелось бы все монетизировать [МКС], мы не будем перебарщивать с космическими туристами", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, как минимум половина возможностей будет сосредоточена на проведении научных экспериментов с участием разработчиков.

Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.