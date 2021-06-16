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Ракета на замену Minuteman III взлетит в 2023 году

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Ракета на замену Minuteman III взлетит в 2023 году
Ракета на замену Minuteman III взлетит в 2023 году.
Источник изображения: Northrop Grumman

Тестовый запуск перспективной стратегической баллистической ракеты GBSD пройдет в конце 2023 года. Ее разрабатывают на замену устаревающим Minuteman III. Как пишет Airforce Magazine, GBSD взлетит с военно-воздушной базы Ванденберг.

Minuteman — единственные баллистические ракеты наземного базирования в США. Они стоят на вооружении с 1970-х годов, но прошли несколько программ модернизации. Летом 2019 года ВВС США объявили тендер на разработку нового носителя ядерного оружия. По их требованиям, GBSD должна использовать головные части Mk.12A и Mk.21, в которых можно размещать один или несколько ядерных зарядов W78 и W87 соответственно. Такие боевые части стоят на Minuteman III. Мощность W78 составляет 350 килотонн, а W87 — 300 килотонн. Для размещения носителя будут модернизированы шахты ракет Minuteman-III и системы управления ими.

Заявки на участие в тендере ВВС США подавали Northrop Grumman и Boeing, но в итоге Boeing отказался строить ракету из-за недовольства условиями. Так разработка новой американской стратегической баллистической ракеты досталась Northrop Grumman. Компания успешно защитила ее проект в феврале. Предполагается, что на вооружение GBSD примут в 2029 году, после чего они будут входить в состав ядерной триады США по меньшей мере до 2075 года.

Тестовые запуски перспективной стратегической баллистической ракеты начнутся в конце 2023 года с военно-воздушной базы Ванденберг. По словам руководителя программы GBSD ВВС США Джейсона Бартоломея, ракета уже летает в среде симуляции. Он отметил, что полной оперативной готовности программа достигнет только к 2036 году, когда ракет будет 400.

В рамках программы модернизации ядерной триады американские военные разрабатывают не только новую баллистическую ракету, но и бомбардировщики B-21 Raider, а также стратегическую подводную лодку SSBN-(X).

Василиса Чернявцева

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Страны
США
Продукция
B-21
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Проекты
Minuteman
Ohio
Ядерный щит
ЯО
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