NASA отправит сейсмографы на обратную сторону Луны

NASA выбрало три новых комплекта научной аппаратуры для доставки на Луну по программе CLPS, в которой принимают участие частные американские компании. Они займутся исследованиями магнитного поля Луны, тепловых потоков и электрической проводимости лунных недр, а также сейсмической активности Луны, которую будут регистрировать два сейсмографа, сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Программа CLPS (Commercial Lunar Payload Services) была запущена NASA в 2018 году, в рамках нее планируется разрабатывать и доставлять на Луну исследовательские аппараты, посадочные и взлетные лунные модули и грузы, в том числе по программе «Артемида», при помощи американских частных космических компаний. Изначально агентство выбрало девять компаний, шесть из которых в дальнейшем получили контракты, однако Orbit Beyond покинуло программу. Ожидается, что CLPS позволит снизить стоимость исследований Луны, ускорит сроки доставки аппаратов на Луну, проб лунного вещества на Землю и темпы разведки полезных ресурсов в южном полярном регионе естественного спутника Земли, а также поможет компаниями в развитии и совершенствовании технологий.

10 июня 2021 года агентство объявило о выборе трех новых полезных нагрузок для научных исследований в рамках конкурса PRISM, которые будут доставлены на Луну в рамках программы CLPS. Lunar Vertex представляет собой комплекс из посадочного модуля и лунохода, которые проведут исследования магнитного поля в области Рейнер Гамма, природа которой до сих пор остается для ученых загадочной. Ожидается, что собранные данные позволят не только разобраться в происхождении лунных «вихрей», но и лучше понять строение Луны.

Другие два комплекта полезной нагрузки отправятся в крупный кратер Шредингер, расположенный на обратной стороне Луны возле ее Южного полюса. Farside Seismic Suite будет включать в себя два сейсмографа и поможет планетологам определить тектоническую активность на обратной стороне Луны и частоту падения на нее метеоритов, а также дать новые ограничения на модели внутренней структуры Луны. Сбор данных будет вестись в течение нескольких месяцев, на поверхность Луны приборы доставит посадочный модуль.

LITMS (Lunar Interior Temperature and Materials Suite) будет состоять из прибора, оснащенного буром, и магнитотеллурического зонда. Этот комплект полезной нагрузки будет вести исследования тепловых потоков и электрической проводимости лунных недр в районе кратера Шредингер, и в сочетании с данными сейсмографов, дадут наиболее полную картину процессов, идущих под поверхностью Луны в районе ее южного полюса.

Ранее мы рассказывали о том, как NASA вначале выбрало космический корабль Starship частной компании SpaceX для высадки людей на Луну, однако затем потребовало от SpaceX временно приостановить работы.

Александр Войтюк