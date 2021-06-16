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Industry Hunter

Объем рынка устройств для наблюдения за пациентами к 2028 году составит $74 млрд

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Устройство для наблюдения за пациентами
Устройство для наблюдения за пациентами.
Источник изображения: industry-hunter.com

К 2028 году мировой рынок устройств для мониторинга пациентов достигнет $74 млрд. Среднегодовые темпы прироста рынка до 2028 года составят 8,8%, подсчитали аналитики Grand View Research. Положительную динамику аналитики объясняют эпидемией COVID-19, приведшей к росту спроса на  устройства для мониторинга дома. 

Пандемия COVID-19 указала на необходимость использования цифровой инфраструктуры для удаленного мониторинга пациентов. 

Кроме того, во всем мире увеличилась распространенность хронических заболеваний, среди которых диабет, гипертония и некоторые другие. 

На сегмент устройств для сердечного мониторинга пришлась самая большая доля дохода - 19,5% в 2020 году. Продажи устройств для мониторинга глюкозы в крови прирастут из-за растущего количества пациентов с диабетом.

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