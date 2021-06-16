Объем рынка устройств для наблюдения за пациентами к 2028 году составит $74 млрд

К 2028 году мировой рынок устройств для мониторинга пациентов достигнет $74 млрд. Среднегодовые темпы прироста рынка до 2028 года составят 8,8%, подсчитали аналитики Grand View Research. Положительную динамику аналитики объясняют эпидемией COVID-19, приведшей к росту спроса на устройства для мониторинга дома.

Пандемия COVID-19 указала на необходимость использования цифровой инфраструктуры для удаленного мониторинга пациентов.

Кроме того, во всем мире увеличилась распространенность хронических заболеваний, среди которых диабет, гипертония и некоторые другие.

На сегмент устройств для сердечного мониторинга пришлась самая большая доля дохода - 19,5% в 2020 году. Продажи устройств для мониторинга глюкозы в крови прирастут из-за растущего количества пациентов с диабетом.