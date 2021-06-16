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«Роскосмос» сообщил дату и место прощания с космонавтом Шаталовым

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Прощание с дважды Героем Советского Союза летчиком-космонавтом СССР Владимиром Шаталовым состоится 17 июня в 12:00 мск на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Об этом во вторник, 15 июня, сообщили в «Роскосмосе».

Шаталов скончался на 94-м году жизни, передает RT. Причина смерти космонавта не уточняется.

Шаталов — дважды Герой СССР. Он первый в истории в 1969 году совершил стыковку с кораблем «Союз-5» в космосе. Тогда с корабля «Союз-4» на «Союз-5» через открытый космос перешли космонавты Алексей Елисеев и Евгений Хрунов.

Всего Шаталов провел три полета в космос.

С 1987 по 1991 год Шаталов руководил Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, передает НСН.

Советский космонавт, дважды Герой СССР Алексей Елисеев рассказал о характере Владимира Шаталова.

«Я с ним летал три раза. Владимир Александрович был человек, преданный авиации, потом космонавтике. Он сам исходно был летчиком, учил летчиков летать. Потом попал в отряд космонавтов... Он человек очень организованный, очень преданный делу, очень строгий по отношению к себе и другим. В то же время человек с чувством юмора», — сказал Елисеев в беседе с телеканалом «Звезда».

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