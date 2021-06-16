Estadão (Бразилия): как НАТО пытается препятствовать росту военной мощи России и Китая

Китай и Россия разрабатывают ракеты, которые развивают скорость свыше семи тысяч километров в час, и независимо друг от друга собираются в десяти разных точках планеты разместить базы поддержки. В опубликованном докладе НАТО говорится о намерениях воспрепятствовать росту военной мощи двух держав.

В опубликованном в понедельник 14 июня документе НАТО скрывается монстр - российская ракета "Сатана II", отличающаяся весом в 100 тонн и ядерным потенциалом, которого хватит, чтобы в одиночку разрушить страну размером с Францию. Осторожным дипломатическим языком также указывают на растущую мощь Китая, проворную, высокотехнологичную и мало склонную к переговорам по стратегическим вопросам. Пекин и Москва разрабатывают ракеты, которые развивают скорость свыше 7000 километров в час, и независимо друг от друга собираются в десяти разных точках планеты разместить базы поддержки.

Со времен саммита НАТО в Лиссабоне в 2010 году США, тогда ещё под руководством Барака Обамы, начали пренебрегать вызовами НАТО, случилось это в основному потому, что Россия, казалось, продолжала свои программы. Появились другие приоритеты, и, что наиболее опасно, американский Конгресс расслабился и практически не говорил о русских и китайцах.

Сегодня мы видим результат. Владимир Путин не только продолжил свои оборонные программы, он обновил Вооруженные силы, выведя на рынок первоклассную технику, танки, артиллеристские установки и семейство гиперзвуковых ракет. Со стратегической точки зрения, наибольшее впечатление производит "Сатана II". Её длинна - 35 метров, а максимальная дальность полета 18 тысяч километров. Она способна в одиночку разрушить страну размером с Францию, потому что её боеголовка содержит 12 независимых ядерных зарядов, которые можно выпустить в 12 разных точках на пути следования.

Однако складывается впечатление, что у НАТО большую обеспокоенность вызывает Китай, а не Россия. Русские и американцы как старая супружеская пара, они постоянно ругаются, но в итоге находят общий язык. Они не заинтересованы в том, чтобы нападать друг на друга. Даже наоборот, поляризация, похоже, стимулирует развитие и стиль внешней политики обеих стран.

С другой стороны, Китай ведет себя по-новому. У США и России около 1,3-1,5 миллионов военнослужащих. В случае Китая этот показатель начинается от 2,5 миллионов. Кроме того, Китай продолжает старую программу, начатую ещё Дэн Сяопином, преемником Мао, которая не только реформировала экономику, но и превратила страну в военную державу. И цели этой программы достигаются. Ежегодно военный бюджет Китая растет на 30%.

Сегодня китайская армия отличается двумя характеристиками: ловкостью и современностью. США всё ещё остаются величайшей державой мира, в их распоряжении находятся 11 авианосцев, но Китай сокращает дистанцию. Сегодня у Пекина два авианосца и третий на стадии строительства. Четвертый авианосец - атомный - разрабатывается. Эти авианосцы очень большие - могут вместить 40 военных самолетов - и современные, на их строительство уходит около четырех лет.

Так Китай превращается в великую военно-морскую державу. Сегодня у Пекина 570 кораблей. Действительно, немногие из них можно назвать стратегическими: у Китая всего три ядерных подлодки, способных запускать ядерные ракеты. Однако при этом китайцы планируют построить 355 обладающих огневой мощью кораблей. И всё это с впечатляющей скоростью.

Ещё одна особенность Китая заключается в том, что он почти не подчиняется многосторонним международным договорам. Если Бразилия, например, захочет разведать досолевые слои, то ей придется выполнить ряд необходимых требований, взять на себя обязательства перед ООН и получить право исследовать регион. Китай же почти не подписывал соглашения, ничто не мешает ему приплыть в тот же регион, запустить зонд и провести разведку. Следовательно внешняя политика Китая не склонна обсуждать свои претензии. Поэтому видение НАТО стало сегодня более решительным.

Как Россия, так и Китай намерены расширять свои базы. Что касается Бразилии, некоторые говорят, что Пекин и Москва стремятся оставить след в Венесуэле. Речь идет о базах логистической поддержки, но это всё равно базы. Как Путин, так и Си Цзиньпин планируют разместить десять баз по всему миру. Большой вопрос заключается в том, что стоит за всем этим. Поэтому в документе, содержащем 79 тем и 71 вопрос, главной задачей является воспрепятствовать росту военной мощи России и Китая.

Роберту Годой (Roberto Godoy)