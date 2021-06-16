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ТАСС

Роскосмос сообщил, что Севморпуть будет под наблюдением спутников "Сферы" к 2024-2025 году

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Севморпуть
Севморпуть.
Источник изображения: https://www.korabel.ru/

На данный момент уже частично развернута система мониторинга "Арктика", предназначенная для наблюдения за климатом и окружающей средой в Арктическом регионе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Северный морской путь окажется под постоянным наблюдением различных спутников отечественного космического проекта "Сфера" к 2024-2025 году. Об этом сообщила директор Департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Оксана Вольф в рамках XIV Международного навигационного форума в Москве.

"В рамках программы "Сфера" предполагается создание группировки, которая обеспечит постоянный мониторинг Северного морского пути. Это, конечно, не в этом году, не в следующем году, но это 2024-2025 год", - сообщила она.

На данный момент уже частично развернута система гидрометеорологического и климатического мониторинга "Арктика", предназначенная для наблюдения за климатом и окружающей средой в Арктическом регионе, в том числе на Севморпути. Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур в феврале и уже начал передавать снимки.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Арктика
Байконур
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