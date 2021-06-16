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ТАСС

В США запустили ракету-носитель с тремя разведывательными спутниками

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Ракета-носитель Minotaur I
Ракета-носитель Minotaur I.
Источник изображения: unnatural.ru

В Национальном управлении военно-космической разведки США отметили, что этот старт стал для ведомства вторым с начала года

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель Minotaur I с тремя спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки США стартовала во вторник с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. Трансляция ведется на канале космодрома в YouTube.

Запуск ракеты в рамках миссии NROL-111 состоялся в 09:35 по времени восточного побережья США (16:35 мск). Как отмечается на странице Национального управления военно-космической разведки США в Twitter, этот старт стал для ведомства вторым с начала года.

Ракета-носитель Minotaur I состоит из двух твердотопливных ступеней снятых с вооружения баллистических ракет Minuteman и двух ступеней, которые используются при коммерческих пусках. В последний раз пуск ракеты этой модификации был осуществлен в 2011 году с базы Ванденберг (штат Калифорния).

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Страны
США
Проекты
Minuteman
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