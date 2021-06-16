Иран вооружился новым фрегатом

Иран наращивает свою морскую мощь. Вчера, 14 июня, портал navyrecognition.com сообщил о том, что иранские ВМС торжественно приняли в свой состав четвёртый корабль типа Moudge (Mowj).

Фрегат Dena получил бортовой номер 75, хотя его предшественники Jamaran (в строю с 2010 года), Damavand (с 2015 года) и Sahand (с 2018 года) несут на себе номера 76, 77 и 74 соответственно. Примечательно также, что корабль Sahand в ВМС Ирана ранее назвали эсминцем, поскольку «по наступательным и оборонительным возможностям Sahand вдвое превосходит своих предшественников — корабли Jamaran и Damavand».

Корабль Dena Источник изображения: navyrecognition.com

Корабли типа Moudge имеют водоизмещение порядка 1500 т и длину 95 м. Экипаж состоит из 140 человек. С учётом этих характеристик корабль должен характеризоваться как корвет или лёгкий фрегат, но в ВМС Ирана свой взгляд на классификацию. Кроме того, эти боевые единицы оснащены вертолётной площадкой и, по словам разработчиков, обладают пониженной радиолокационной заметностью.

Из вооружения на кораблях типа Moudge присутствует: одна 76-мм пушка, одна 40-мм пушка Fath-40, две 20-мм артустановки Oerlikon, четыре противокорабельные ракеты Noor с дальностью стрельбы до 120 км, четыре ЗРК Mehrab, и два строенных 324-мм торпедных аппарата.