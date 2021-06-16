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Италия построит новое многоцелевое водолазное судно к 2025 году

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Источник изображения: vpk-news.ru

Управление по военно-морским вооружениям Минобороны Италии (NAVARM) подписало с базирующейся в Генуе верфью T. Mariotti контракт на поставку нового многоцелевого водолазного судна – спасателя подлодок (тип SDO-SuRS).

Как сообщает  Mil.Press FLOT  со ссылкой на Naval News, заказ связан с необходимостью заменить судно «Антео», которое выполняет аналогичные задачи уже более 40 лет.

Согласно официальному заявлению итальянского флота, новое судно должно самостоятельно проводить поиск и определение местоположения терпящих бедствие подводных лодок, а также обеспечивать спасение экипажей аварийных субмарин за счет использования новой спасательной системы, позволяющей проводить операции на глубине до 600 метров (ее разработкой сейчас занимаются итальянские компании Saipem и Drass). Кроме того, указывается возможность размещения в качестве альтернативы системы для спасения подлодок НАТО.

Помимо спасательных функций, SDO-SuRS рассматривают в качестве учебного судна для подготовки водолазов и флотских подразделений спецназначения и базовой платформы для управления экспедиционными силами в рамках поддержки национальных операций и миссий НАТО. Также судно сможет оказывать помощь гражданским службам при ликвидации последствий стихийных бедствий.

По планам Минобороны Италии, строительство нового спасательного судна начнется ближе к концу 2022 года, а передача флоту ожидается в 2025 году. Стоимость проекта – 424 млн евро (без учета расходов на разработку и производство новой спасательной системы).

Компания T. Mariotti пока не раскрывает подробности о новом судне и оборудовании, но, в соответствии с документами ВМС Италии, спасатель должен иметь полное водоизмещение 8600 тонн. Длина корпуса составит – 120 метров, ширина – 22 метра. Максимальная скорость – 16 узлов, дальность плавания – 5000 морских миль. Экипаж – 120 человек, плюс до 80 человек дополнительного персонала. На борту сможет базироваться многоцелевой вертолет EH-101.

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Страны
Италия
Продукция
EH-101
Проекты
NATO
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