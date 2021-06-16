Два российских Ту-160 провели патрулирование Балтики

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем. Об этом во вторник, 15 июня, сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что Ту-160 дальней авиации совершили плановый полет продолжительностью около восьми часов над нейтральными водами акватории Балтийского моря.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Балтийского флота», — добавили в министерстве.

Отмечается, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 35 Gripen ВВС Швеции.

Экипажи дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. При этом все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Так, в апреле также два Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. ФРГ, Дания и Финляндия поднимали в воздух истребители для их сопровождения.

В мае российские стратегические ракетоносцы пролетели над нейтральными водами Баренцева моря. Тогда продолжительность полета превысила семь часов.