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Известия.ru

Два российских Ту-160 провели патрулирование Балтики

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем. Об этом во вторник, 15 июня, сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что Ту-160 дальней авиации совершили плановый полет продолжительностью около восьми часов над нейтральными водами акватории Балтийского моря.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Балтийского флота», — добавили в министерстве.

Отмечается, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 35 Gripen ВВС Швеции.

Экипажи дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. При этом все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Так, в апреле также два Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. ФРГ, Дания и Финляндия поднимали в воздух истребители для их сопровождения.

В мае российские стратегические ракетоносцы пролетели над нейтральными водами Баренцева моря. Тогда продолжительность полета превысила семь часов.

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