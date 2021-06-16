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Российская газета

Началось создание глобальной конвенции по борьбе с информпреступностью

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Источник изображения: rg.ru

Под эгидой ООН началась разработка всеобъемлющей конвенции по борьбе с информпреступностью. Создание основополагающего документа займет примерно 2,5 года. Об этом заявил, выступая на 12-м международном IT-форуме с участием представителей стран БРИКС и ШОС замдиректора Департамента международной информационной безопасности МИД Дмитрий Букин.

По его словам, это будет всеобъемлющая универсальная концепция по борьбе с информационной преступностью. Она создается в рамках учрежденного по инициативе России специального межправительственного комитета открытого состава.

"Этот шаг демонстрирует понимание международным сообществом серьезности угрозы киберпреступности и безальтернативности площадки ООН в качестве платформы для разработки необходимых универсальных международных правил борьбы с этой глобальной угрозой", цитирует ТАСС слова российского дипломата.


Константин Волков

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Страны
Россия
Компании
ООН
Проекты
БРИКС
ШОС
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