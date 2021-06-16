Еще один проект украинского зенитного ракетного комплекса

Как сообщил украинский ресурс "Український мілітарний портал", украинское государственное предприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" на проходящей в Киеве с 15 по 18 июня 2021 года очередной оборонно-промышленной выставке "Зброя та безпека-2021" представило материалы по разрабатываемому им аванпроекту зенитного ракетного комплекса средней дальности.

Макет самоходной пусковой установки на автомобильном шасси 8х8 проекта зенитного ракетного комплекса средней дальности разработки украинского государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", в экспозиции оборонно-промышленной выставки "Зброя та безпека-2021". Киев, 14.06.2021 (с) mil.in.ua

Основой проекта комплекса ГККБ "Луч" является зенитная управляемая ракета, разрабатываемая на основе созданной ГККБ "Луч" корректируемой ракеты высокоточной системы "Вiльха" для боевых машин 300-мм РСЗО "Смерч". Заявлено, что данная ЗУР сможет поражать цели на расстоянии более чем 100 км. Зенитная управляемая ракета получит активную или пассивную радиолокационную головку самонаведения того же типа, что и примененные ГККБ "Луч" при модернизации ЗРК С-125М "Печора" для Анголы.

В состав комплекса должны входить самоходные пусковые установки на автомобильном шасси 8х8 (видимо, Tatra) с четырехзарядным пакетом вертикального пуска, конструктивно аналогичным применяемому в советских ЗРК серии С-300П (наиболее вероятно, что предполагается попросту использование конструкций наличных ПУ советского производства от С-300П). Макет пусковой установки демонстрируется ГККБ "Луч" на выставке "Зброя та безпека-2021". Также в состав ЗРК должна входить многофункциональная РЛС 80К6КС1 разработки ГП "НПК "Искра" (Запорожье).

Ранее генеральный конструктор ГККБ "Луч" Олег Коростелев оптимистично заявлял, что для создания украинского зенитного ракетного комплекса средней дальности его бюро необходимо "2,5 года". Однако, как можно понять, как и в случае с недавно продемонстрированным проектом ЗРК "Кильчень", предлагаемым ГП "Конструкторское бюро "Южное" (Днепропетровск), фактическое финансирование данных разработок со стороны министерства обороны Украины не ведется.

Макет самоходной пусковой установки на автомобильном шасси 8х8 проекта зенитного ракетного комплекса средней дальности разработки украинского государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", в экспозиции оборонно-промышленной выставки "Зброя та безпека-2021". На заднем плане, видимо, макет предполагаемой к включению в состав данного ЗРК многофункциональной РЛС 80К6КС1 разработки ГП "НПК "Искра". Киев, 14.06.2021 (с) mil.in.ua