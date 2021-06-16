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Известия.ru

Место встречи Путина и Байдена сфотографировали из космоса

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Источник изображения: Фото: twitter.com/roscosmos

Место, где состоится саммит с участием президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве, сняли из космоса, фотография опубликована в Twitter-аккаунте «Роскосмоса» 15 июня.

Усадьбу Ла-Гранж заснял российский спутник дистанционного зондирования «Ресурс-П». Космический аппарат предназначен для наблюдения за Землей, его информация используется для составления и редактирования карт, контроля окружающей среды и поиска потенциальных мест залегания полезных ископаемых.

Усадьба Ла-Гранж была построена в XVIII веке на берегу Женевского озера. В настоящее время в здании виллы располагается библиотека.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня. Она станет первым саммитом лидеров двух стран с момента вступления Байдена в должность президента США. Для Владимира Путина визит в Женеву станет первой зарубежной поездкой с января 2020 года.

Переговоры рассчитаны почти на пять часов, после встречи лидеры проведут отдельные пресс-конференции.


Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, в ходе саммита будут обсуждаться ключевые для всего мира вопросы, среди которых состояние и перспективы развития отношений РФ и США, стратегическая стабильность, информационная безопасность, киберпреступность и борьба с ней, а также проблемы Арктики, Ближнего Востока, Сирии, Ливии, Афганистана, Нагорного Карабаха, Украины. Как сказал Ушаков, это согласованные темы, но президенты «могут обсудить еще какие-то несогласованные вопросы».

В связи с проведением саммита Швейцария ввела ограничения на использование своего воздушного пространства, которые при этом не коснутся коммерческих полетов в международный аэропорт Женевы, а также вылетов из него.

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