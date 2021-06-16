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Проект украинской управляемой авиационной ракеты УП-277

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Как сообщают украинские СМИ, украинское государственное предприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" на проходящей в Киеве с 15 по 18 июня 2021 года очередной оборонно-промышленной выставке "Зброя та безпека-2021" впервые представило макет разрабатываемой им управляемой авиационной ракеты УП-277 класса "воздух-воздух" средней дальности с активной радиолокационной головкой самонаведения.

Макет разрабатываемой украинским государственным предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" управляемой авиационной ракеты УП-277 класса "воздух-воздух" средней дальности с активной радиолокационной головкой самонаведения, в экспозиции оборонно-промышленной выставки "Зброя та безпека-2021". Киев, 14.06.2021 (с) Міжнародний виставковий центр

Как явствует из индекса ракеты и ее облика, УП-277 фактически создается на основе первой советской ракеты Р-77 класса "воздух-воздух" средней дальности с активной радиолокационной головкой самонаведения, серийное производство которой было освоено с конца 1980-х годов на ГАХК "Артем" (Киев), но прекращено после выпуска установочной партии ввиду распада СССР. Визуальным отличие УП-277 от Р-77 является замена хвостовых решетчатых рулей на обычные.

Заявлено, что ракета УП-277 предназначена для перехвата и уничтожения средств воздушного нападения и разведки с эффективной отражающей поверхностью не менее 0,1 м²

Ракета УП-277 имеет повышенные тактические возможности и помехозащищенность, остнащена активной радиолокационной головкой самонаведения и неконтактным радиолокационным датчиком цели.

Ракета предназначена для использования в системах вооружения истребителей, пуск ракеты осуществляется с пускового устройства.

Высота полета носителя: 20-20 000 метровВысота поражения цели: 20-25 000 метров

Скорость носителя: 400-2500 км/час

Скорость цели: не более 3000 км/час

Соотношение скорости носителя и цели: 0,8-2,0

Перегрузка цели: 0-12 G

Расположение цели над (под) самолетом: 0-10 000 метров

Углы целеуказания: 0-55°

Максимальная дальность пуска в условиях атаки, км:

в заднюю полусферу 50

в переднюю полусферу 80

в боковых ракурсах: 35

Минимальная дальность пуска в условиях атаки, км:

в заднюю полусферу: 1,2

в переднюю полусферу: 4

в боковых ракурсах: 4

Масса ракеты УП-277 не более 180 кг, масса боевой части не менее 20 кг.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
РВВ-АЕ
Компании
Луч ГосККБ (Украина)
Луч КБ
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