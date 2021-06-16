Войти
ТАСС

Рогозин считает ООН самой приемлемой площадкой для решения правовых вопросов по космосу

126
0
0
ООН
ООН.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Глава Роскосмоса добавил, что необходимо разработать систему нормативно-правовых актов, которая будет регулировать обращение с историческим наследием в области космонавтики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Наиболее приемлемой площадкой для обсуждения правовых вопросов по космической деятельности является ООН. Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

"Наиболее разумной площадкой для урегулирования вопроса мы считаем площадку ООН", - отметил он.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что РФ считает, что государства не должны в качестве основных документов принимать акты, которые дают им преимущество в космической деятельности, поскольку космос является достоянием всего человечества.

Рогозин добавил, что необходимо разработать систему нормативно-правовых актов, которая будет регулировать обращение с историческим наследием в области космонавтики.

Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ООН
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
13.02.2020
Космонавт Кикина верит, что по итогам нынешнего отбора в отряд в нем станет больше женщин
22.10.2019
Международный аэронавтический конгресс начинает свою работу в Вашингтоне
12.07.2019
В NASA уверены, что США так или иначе продолжат сотрудничество с Россией на МКС
30.01.2019
От дозвука до гиперзвука
19.03.2012
Ядерное оружие – хранитель мира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 02:24
  • 10
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 16.06 02:01
  • 1
К чему стремятся США в области противоракетной обороны?
  • 16.06 01:24
  • 8
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 16.06 00:17
  • 0
Есть ли будущее у танков?
  • 15.06 21:46
  • 21
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 15.06 19:48
  • 22
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.06 19:38
  • 1
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 15.06 17:14
  • 45
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 15.06 17:05
  • 137
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 15.06 16:44
  • 9
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 15.06 16:41
  • 1
Грядка для «Мальвы»: гаубицы-кабриолеты направят в сухопутные войска
  • 15.06 12:34
  • 1
Ракетное чудовище: The Drive вспомнил о советском МРК "Ураган"
  • 15.06 12:09
  • 1
Рогозин видит большие перспективы в сотрудничестве с США в сфере экомониторинга из космоса
  • 15.06 12:05
  • 2
Исполнительный директор «Роскосмоса» сменил должность из-за критики съемок на МКС
  • 15.06 02:39
  • 7
Без ядерных ударов не обойдется: каким будет конфликт России и НАТО