Рогозин считает ООН самой приемлемой площадкой для решения правовых вопросов по космосу

Глава Роскосмоса добавил, что необходимо разработать систему нормативно-правовых актов, которая будет регулировать обращение с историческим наследием в области космонавтики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Наиболее приемлемой площадкой для обсуждения правовых вопросов по космической деятельности является ООН. Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

"Наиболее разумной площадкой для урегулирования вопроса мы считаем площадку ООН", - отметил он.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что РФ считает, что государства не должны в качестве основных документов принимать акты, которые дают им преимущество в космической деятельности, поскольку космос является достоянием всего человечества.

Рогозин добавил, что необходимо разработать систему нормативно-правовых актов, которая будет регулировать обращение с историческим наследием в области космонавтики.

Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.