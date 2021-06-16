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ТАСС

Спутниковую систему связи "Гонец" за два года пополнят девять аппаратов

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Спутник «Гонец-М»
Спутник «Гонец-М» на площадке ОАО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: http://gonets.ru/Page245.html

Кроме того, спутниковая система "Марафон" начнет опытную эксплуатацию в 2023 году

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Систему спутниковой связи "Гонец" планируют развивать и запустят еще девять космических аппаратов в ближайшие два года. Об этом сообщил руководитель дирекции применения спутниковых систем АО "Спутниковая система "Гонец" Максим Диордиев на конгрессе "Сфера" в рамках XIV Международного навигационного форума в Москве.

"Мы не будем дожидаться системы "Гонец-2.0", мы продолжим развитие до 2025 года и на ближайший год-два запланирован еще запуск новых девяти космических аппаратов, которые уже готовы к запуску", - заявил он.

В то же время, по словам Диордиева, к 2025 году будет создана система "Гонец-2.0" из 28 аппаратов, которая позволит впервые в России иметь отечественную голосовую спутниковую связь.

В 2019 году генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал создание системы со спутниками нового поколения "Гонец", которая будет ориентирована на предоставление услуг интернета вещей. Новый "Гонец" будет предоставлять услуги мобильный спутниковой связи. Развертывание системы планируется начать с 2025 года, орбитальная группировка будет состоять из 28 космических аппаратов, разнесенных в четырех плоскостях, по семь аппаратов в каждой. Запуски планируется осуществлять с помощью ракет "Союз-2".

Спутниковая система "Марафон"

Отечественная спутниковая система "Марафон", предназначенная для услуг интернета вещей, будет запущена в опытном режиме в 2023-2024 годах. Об этом в свою очередь сообщил главный конструктор АО "Висат-Тел" Валентин Анпилогов.

"Планируется, что в 2023-2024 году будут созданы опытные зоны этой системы и в период 2024-2027 года будет создана штатная система и орбитальная группировка в составе как минимум 264 микроспутников и будет обеспечена глобальность предоставления услуг", - заявил он.

Российская спутниковая система "Марафон" для предоставления услуг интернета вещей, которая войдет в программу "Сфера", разрабатывается компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (входит в госкорпорацию "Роскосмос").

Конгресс "Сфера" в рамках XIV Международного навигационного форума проходит в Москве в ЦВК "Экспоцентр".

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
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ИСС Решетнева
Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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Союз-2 РН
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