Россия запустит около 300 гражданских спутников для обеспечения глобальной связи

Речь идет о периоде до 2030 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия запустит около 300 гражданских космических аппаратов до 2030 года для обеспечения глобальной связи и интернета вещей. Об этом говорится в презентации первого заместителя гендиректора ФГУП "Космическая связь" Александра Ганина, представленной во вторник на конгрессе "Сфера" в рамках XIV Международного навигационного форума в Москве.

"В период 2021-2029 годов в РФ будут созданы и запущены на орбиты до 290 новых спутников гражданского назначения для обеспечения глобальной связи, вещания, широкополосного доступа (ШПД) и IoT (интернет вещей - прим. ТАСС)", - отмечается в материалах.

Таким образом, как уточняется в презентации, общая емкость российской спутниковой инфраструктуры связи и вещания составит к 2030 году более 430 Гбит/с.

В частности, на геостационарную орбиту до 2030 года ФГУП "Космическая связь" запустит 10 космических аппаратов серии АМУ, АТ и Э. На высокоэлептическую орбиту будут запущены четыре спутника "Экспресс-РВ" в 2024 году. На среднюю околоземную орбиту выведут 12 космических аппаратов системы "Скиф" (в 2022 году планируется запуск первого спутника, в 2024 году будет запущен один спутник, в 2026 году - шесть спутников, в 2029 году - четыре спутника). На низкой околоземной орбите к 2030 году, по расчетам специалистов, будет находиться 264 спутника системы "Марафон".

Конгресс "Сфера" в рамках XIV Международного навигационного форума проходит в Москве в ЦВК "Экспоцентр".