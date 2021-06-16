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ТАСС

Рогозин заявил, что в Роскосмосе продолжаются споры относительно судьбы МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: techcult.ru

Гендиректор госкорпорации напомнил, что у российской стороны есть решение о продлении эксплуатации станции до 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Судьба Международной космической станции (МКС) остается предметом ожесточенных споров в Роскосмосе. Об этом заявил во вторник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

"Не скрою, у нас в Роскосмосе продолжаются очень ожесточенные споры по этому вопросу, как быть в этой ситуации. На сегодняшний момент у нас есть решение о продлении эксплуатации станции до 2024 года. Действительно, сенатор Нельсон (новый глава НАСА Билл Нельсон - прим. ТАСС) был одним из тех, кто выступал за продление [эксплуатации] станции до 2030 года. Он только что пришел и стал главой NASA. Я думаю, что нам удастся с ним найти эти решения", - сказал Рогозин.

По его словам, тема космоса войдет в повестку встречи президентов России и США в Швейцарии, которая пройдет в среду, и в этом есть заслуга обеих сторон.

"Мы очень хотели бы, чтобы наши президенты договорились, что мы продолжаем эту работу и что эта работа не будет запрещаться какими бы то ни было санкционными ограничениями. Мы будем стараться сохранить то, что создано американской и советской, российской, пилотируемой космонавтикой. Я думаю, мы с [президентом США Джо] Байденом поймем друг друга и найдем решение, которое будет в пользу и наших двусторонних отношений, и в целом мировой космонавтики", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Глобальная конференция по исследованию космоса проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня. Первоначально она должна была пройти 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах.

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