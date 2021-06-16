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Интерфакс-АВН

Рогозин предлагает создать международную систему мониторинга космического мусора

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Космический мусор
Космический мусор.
Источник изображения: techcult.ru

Санкт-Петербург. 15 июня. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" выступает за создание единой международной системы мониторинга космического мусора, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Было бы крайне важно двигаться в сторону созданий единой общей системы, общего ЦУПа который мог бы фиксировать все орбиты, все инциденты, и выдавать рекомендации наперед о которых знали бы все участники космической деятельности", - сказал Рогозин в своем выступлении на конференции GLEX.

5 июня Рогозин заявил, что создание многотысячных группировок несет угрозу для МКС. "Роскосмос", по его словам, предлагает обязать создателей подобных спутниковых систем сводить отработанные аппараты с орбиты.

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