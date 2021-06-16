В «Главкосмосе» назвали сроки заключения контракта на полет туриста на МКС

Контракт на полет космического туриста на корабле «Союз» на Международную космическую станцию (МКС) могут заключить до конца года. Об этом 15 июня сообщил гендиректор компании «Главкосмос» (предприятие «Роскосмоса») Дмитрий Лоскутов.

«Рассчитываем на то, что уже до конца текущего года выйдем на подписание контракта с коммерческим участником космического полета, который в качестве туриста совершит полет на космическом корабле «Союз МС» к МКС», — рассказал он в ходе Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.

Ранее, 13 июня, пресс-служба «Главкосмоса» информировала о получении запросов на организацию выхода туристов в открытый космос.

1 июня сообщалось, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» построит два транспортных пилотируемых корабля «Союз МС» для космических туристов. Стоимость контракта составит более 5 млрд рублей.

В мае стало известно, что в декабре 2021 года на МКС на «Союз МС-20» отправятся японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано. Продолжительность полета японских туристов составит 12 суток.

До этого, в 2001–2009 годах, на российских кораблях «Союз» на МКС были доставлены семь туристов, первым из которых стал американский бизнесмен Деннис Тито. Он заплатил за полет $20 млн.