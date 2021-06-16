«Янтарь» и Зеленодольский завод получили заказы на новые спасательные суда

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "Спасение в "Янтаре". Кроме прибалтийского завода строить спецсудно для Мурманска оказалось некому", АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" построит для Морспасслужбы многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт. Верфь подала единственную заявку на конкурсе, предложив выполнить работы за 6,95 млрд руб. Судно должно быть построено и поставлено в Мурманск до 20 декабря 2024 года.

Головное многофункциональное аварийно-спасательное судно ледового класса "Берингов пролив" проекта MPSV06, построенное на германской верфи Nordic Yards для Морской спасательной службы Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), 2015 год (с) Росморречфлот

Входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) прибалтийский завод "Янтарь" получит контракт на строительство многофункционального аварийно-спасательного судна ледового класса мощностью 7 МВт проекта MPSV06М. Протокол определения итогов конкурса опубликован на сайте госзакупок. Как следует из документа, на первом этапе была подана лишь одна заявка. При максимальной цене контракта 6,951 млрд руб. "Янтарь" предложил выполнить работы за 6,95 млрд руб. Деньги на строительство судна должен выделить бюджет. По условиям контракта, судно должно быть построено и поставлено в Мурманск 20 декабря 2024 года.

Заказчиком выступает подведомственное Росморречфлоту ФКУ "Дирекция госзаказчика", а эксплуатантом должна стать Морспасслужба. Сейчас у нее работают два похожих судна - "Берингов пролив" и "Мурман", построенные в 2015 году по проекту MPSV06. Еще одно такое же судно "Керченский пролив" с 2009 года строится на Амурском судостроительном заводе (см. "Ъ" от 12 апреля).

Многофункциональное аварийно-спасательное судно предназначено для патрулирования, аварийно-спасательного дежурства, поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам, выполнения ледокольных операций и т.д. Разработчик проекта - Морское инженерное бюро. Судно имеет неограниченный район плавания, ледовый класс - Icebreaker 6. Длина - 87,75 м, ширина - 19,1 м, проектная осадка - 6,52 м, скорость - 15 узлов, экипаж - 22 человека, спецперсонал - 12 человек.

Собеседники "Ъ" в отрасли сразу называли в числе основных претендентов "Янтарь". Также выдвигались предположения, что на конкурс может выйти судостроительный завод "Пелла" Герберта Цатурова, имеющий площадку Pella Sietas в Гамбурге (см. "Ъ" от 13 мая).

Однако источники "Ъ" указывали, что верфь столкнулась с жестким локдауном в Германии из-за пандемии и сейчас не может нормально вести работы.

В рамках комплексного плана модернизации инфраструктуры к 2030 году планируется построить 19 судов ледового класса для обеспечения аварийно-спасательной готовности. 10 июня были подведены итоги конкурса на строительство аварийно-спасательного судна проекта MPSV07 мощностью 4 МВт. Его построит входящий в судостроительную корпорацию "Ак-Барс" Рената Мистахова "Зеленодольский завод им. Горького". Верфь выиграла конкурс, предложив цену 4,7 млрд руб. при максимальной цене 4,9 млрд руб. Судно также должно быть сдано до 20 декабря 2024 года. Как сообщил ТАСС господин Мистахов, судно планируется заложить в третьем квартале.

Со стороны bmpd укажем, что проектантом аварийно-спасательных судов проектов MPSV06 и MPSV07 является ООО "Морское Инженерное Бюро" (МИБ, Одесса).

Ранее по проекту MPSV07, разработанному МИБ, на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" в Шлиссельбурге были построены четыре судна: "Спасатель Карев", "Спасатель Кавдейкин", "Спасатель Заборщиков" и "Спасатель Демидов". Все они эксплуатируются в региональных подразделениях Морспасслужбы в Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке и Новороссийске. Еще два судна проекта MPSV07 (фиктивно обозначаемых как проект А165) длительное время строятся на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи, первое из них "Спасатель Ильин" уже почти закончено.

Аварийно-спасательное судно ледового класса "Спасатель Демидов" проекта MPSV07, построенное на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" для Морской спасательной службы Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) (с) ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод"