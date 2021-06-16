Fox News (США): Украина не соответствует критериям членства в НАТО, заявил Байден

Джо Байден заявил, что Украина не соответствует критериям, необходимым для членства в НАТО. Ну все, теперь у Путина на Украине карт-бланш, делают вывод читатели Fox News. А может, Байден наказывает Украину за то, что она не подыграла демократам в ходе первого импичмента и не стала врать по их указке?

Президент изложил свою позицию по Украине накануне встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным

В понедельник президент Байден заявил, что Украина не соответствует критериям, необходимым для членства в НАТО, но получит необходимую поддержку со стороны альянса на фоне роста напряженности с Россией.

Президент изложил свою позицию по Украине после встречи с лидерами НАТО накануне саммита с президентом России Владимиром Путиным, который категорически против того, чтобы Украина вошла в альянс. Байден отметил, что украинским лидерам придется побороться с коррупцией в правительстве и влиянием могущественных олигархов, чтобы продемонстрировать приверженность демократическим ценностям.

"Все зависит от того, выполнят ли они требования. Дело в том, что им еще предстоит ликвидировать коррупцию. Они должны соответствовать и другим критериям, чтобы войти в план действий. Знаете, по этому вопросу у нас каникулы, а дальше посмотрим, - сказал Байден. - Тем временем мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Украина смогла и впредь противостоять физической агрессии России. Это не от меня зависит, станет ли Украина частью НАТО или нет. Это от альянса зависит, они же голосуют".

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Байдена ответить "да или нет" на вопрос, поддерживает ли он вступление Украины в НАТО. Россия давно отрицает активное военное присутствие на территории Украины, хотя в последние месяцы напряженность оставалась высокой из-за переброски российских войск к границам.

Зеленский выразил разочарование тем, что не смог пообщаться с Байденом перед встречей с Путиным в среду. В ходе телефонного звонка на прошлой неделе Байден сообщил украинскому президенту, что будет "твердо отстаивать" суверенитет Украины.

На пресс-конференции Байден также предостерег Россию от дальнейшей агрессии в адрес Украины.

"Им предстоит проделать большую работу, но это не оправдывает… Россия предпринимает агрессивные действия - либо на Донбассе, либо на море, либо в других частях Украины. Мы хотим сделать так, чтобы Украина сама смогла поддерживать свою физическую безопасность", - сказал Байден.

Комментарии читателей

boredwithbothparties842

Мог бы с тем же успехом телеграфировать Путину, что мы постоим в сторонке, пока Россия будет в очередной раз вторгаться на Украину, - как при администрации Обамы.

MontanaMAGA960

Байден ровно это и сделал, так что теперь у Путина карт-бланш, а у Байдена - повод не вмешиваться. Но, помните, это же Трамп "сговорился с русскими".

GodBlessedTexas

Даже телеграфировать ничего не надо. Весь мир уже четко усвоил за прошлые полвека, что ни на что путное Байден не способен.

GeorgeInSanDiego

Советская Россия в свое время позволила двум Германиям воссоединиться лишь потому, что США дали им ряд гарантий, важнейшая из которых - что мы не заинтересованы в расширении НАТО на восток. Потом победил Билл Клинтон, и мы именно это и сделали - причем расширились до самой российской границы. Россия по понятным причинам считает НАТО кинжалом у собственного горла.

Еще одна ключевая ошибка, которая привела к нынешним враждебным отношениям, - бомбардировка их православных братьев в Сербии. Борис Ельцин пытался предостеречь нас от вмешательства в гражданскую войну в Югославии, но мы не послушали - и получили Владимира Путина.

Mtm503

Байден велел украинским лидерам побороться с коррупцией в правительстве и влиянием могущественных олигархов, чтобы продемонстрировать свою приверженность демократическим ценностям, а у самого рыльце в пушку!

Barnett57

Это значит, что они не заплатили Джо с Хантером их долю.

billyt56

А с чего Украине нам вообще доверять? Обама велел им отказаться от ядерного оружия и пообещал защиту НАТО. Отлично сработало, как я посмотрю. А нынешний президент в свое время их вообще шантажировал, чтобы они прекратили расследование против Хантера. Байдену только и верить, ага.

Romn

Расширение НАТО на восток - это красная тряпка не только для Путина, но и для многих украинцев. Они десятилетиями видят в НАТО смертельного врага. Украина так или иначе всегда входила в состав Российской империи, и это здорово их отпугнет.

Jackson91

Сонный Джо и его дружки попросту наказывают Украину за то, что она не подыграла им в ходе первого импичмента и не стала врать по указке демократов. Теперь единственная возможность соскочить - отсыпать Хантеру еще больше бабок.

Imyourfather

Украина отказалась от своего ядерного арсенала, рассчитывая, что остальной мир остановит любую российскую агрессию - но как же она заблуждалась!

byedon692

Правильно. Мы не можем позволить Украине вступить в НАТО. Как только мы обязуемся их защищать, считай, мы в ловушке у Путина. Он знает, что воевать ради Киева мы ни в коем случае не будем, а невыполнение обязательств по защите членов НАТО ослабляет весь альянс и будоражит недоверие.

Grunt1919

Немудрено, что Байден так быстро схлопнулся - он же бесхребетный.

Buckn620

Если в НАТО берут лишь тех, у кого нет коррупции, то как, спрашивается, туда попали Байден с Харрис?

Wildbill65

То есть Байден списал Украину со счетов и позволил России хозяйничать. Ясно.

Freedom2speak

Не видать Украине членства в НАТО как своих ушей, пока Хантер не получит еще более выгодную синекуру.

XjustCuriousx

Байден пошлет Украине побольше одеял - это остановит Красную Армию.

FrankieR

Я сейчас же начну кампанию: Клинта Иствуда в президенты. Давайте, русские, покажите, на что вы способны!

Choke on it Liberals

Ну все, теперь Путин захватит Украину без единого выстрела.

nagant603

У Украины территориальные конфликты с соседями (не только с Россией, но и с Польшей, Венгрией и Румынией). На Украине продолжается гражданская война. Как это вообще вяжется с членством в НАТО?

Bennys5149

Отличные новости для России. Похоже, работенки в "Буризме" не хватило, чтобы купить Джо с потрохами.

Localguy

Прискорбно, что мы превратились в банановую республику, где преступники вроде Джо и Хантера разгуливают на свободе как ни в чем ни бывало.

Томас Барраби (Thomas Barrabi)