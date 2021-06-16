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ТАСС

Первый спутник системы "Скиф" запустят осенью 2022 года

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Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спу
Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".
Источник изображения: © Евгений Курсков/ТАСС

Аппарат будет носить демонстрационный характер

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Первый демонстрационный космический аппарат системы "Скиф" запустят осенью 2022 года. Об этом сообщил во вторник заместитель генерального конструктора ИСС им. Решетнева Александр Кузовников в рамках XIV Международного навигационного форума в Москве.

По его словам, в настоящее время идет разработка перспективных космических аппаратов в рамках программы "Сфера". "В настоящее время следующий рубеж - это выпуск материалов эскизного проекта до конца этого года и изготовление первого опытного аппарата. [Запуск спутников на орбиту] - 2024 год по "Марафону", а по "Скифу" - 2022 год. Первый космический аппарат для отработки основных ключевых решений, демонстрации возможностей мы планируем запустить в следующем году в сентябре-октябре", - сказал он.

Президент России Владимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера" в 2018 году. Помимо подсистем связи в "Сферу" войдут аппараты дистанционного зондирования Земли. Всего в системе будет около 380 аппаратов. Развитие системы спутниковой связи "Сфера" также позволит организовать в России массовое движение беспилотников как в воздушном пространстве, так и на земле.

Конгресс "Сфера" в рамках XIV Международного навигационного форума проходит в Москве в ЦВК "Экспоцентр".

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Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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