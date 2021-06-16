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ТАСС

Рогозин назвал трагедией ситуацию, в которой "Буран" стал ненужным

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Полноразмерный испытательный макет орбитального корабля «Буран»
Полноразмерный испытательный макет орбитального корабля «Буран».
Источник изображения: wikipedia

Гендиректор Роскосмоса отметил, что советский многоразовый космический корабль был гениальной машиной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал трагедией ненужность советского космического челнока "Буран".

"Они [конструкторы] это сделали, потом изменилась ситуация в стране и он стал никому не нужным. Это трагедия для тех людей, кто его создавал", - заявил Рогозин в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

Глава Роскосмоса также назвал "Буран" гениальной машиной. По его словам, когда он находится на Байконуре и видит стартовый комплекс "Энергия-Буран", он напоминает себе, что нельзя "припадать на колено" в последний момент, если "готовишься к серьезному прыжку".

Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что космическая отрасль требует глубокого, сухого, максимально лишенного эмоций анализа.

"Буран" - советский многоразовый космический корабль. 15 ноября 1988 года он был запущен с космодрома Байконур (ныне Казахстан) с помощью ракеты-носителя "Энергия", совершил два витка вокруг Земли и выполнил посадку на территории космодрома. Полет проходил без экипажа, его длительность составила 205 минут. Образец, который побывал в космосе, был уничтожен из-за обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре в 2002 году.

Глобальная конференция по исследованию космоса проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня. Первоначально она должна была пройти 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах.

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Страны
Казахстан
Продукция
Буран ОК
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
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