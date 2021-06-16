Программу системы "Сфера" внесут в правительство до конца июня

Президент России Владимир Путин анонсировал ее еще в 2018 году

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Программа развития проекта "Сфера" будет внесена в правительство России до конца этого месяца. Об этом во вторник сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Юрий Урличич на конгрессе "Сфера" в рамках XIV Международного навигационного форума в Москве.

"Программа "Сфера" еще не внесена в правительство. Она близка к внесению. У нас будет сейчас переподписан один протокол с одним из министерств. И [программа] будет внесена в правительство в июне", - сказал он, отметив, что Роскосмос рассчитывает на принятие документа правительством в течение месяца.

Президент России Владимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера" в 2018 году. Помимо подсистем связи в "Сферу" войдут аппараты дистанционного зондирования Земли. Всего в системе будет около 380 аппаратов. Развитие системы спутниковой связи "Сфера" также позволит организовать в России массовое движение беспилотников как в воздушном пространстве, так и на земле.

Конгресс "Сфера" в рамках XIV Международного навигационного форума проходит в Москве в ЦВК "Экспоцентр".