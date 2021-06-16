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ТАСС

В Роскосмосе заявили, что в орбитальную группировку для экомониторинга войдут 14 спутников

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Fotolia / Andrey Armyagov

В группировку также войдут четыре оптических аппарата высокого разрешения и четыре аппарата сверхвысокого разрешения

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Четырнадцать космических аппаратов войдут в состав орбитальной группировки для экологического мониторинга Земли. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам госкорпорации "Роскосмос" Юрий Урличич.

"Мы сотрудничаем с группой компаний "ВИС", которая занимается сегодня задачей концессии в части экологического мониторинга и дистанционного зондирования Земли. Это очень интересный проект - предполагаются 14 космических аппаратов, шесть из них будут радиолокационными, чего нам не хватает для геотехнического мониторинга, [мониторинга] Северного морского пути и многих других применений. Надеемся, что этот проект будет очень успешным", - сказал Урличич на конгрессе "Сфера", открывшемся в Москве во вторник.

В группировку также войдут четыре оптических аппарата высокого разрешения и четыре аппарата сверхвысокого разрешения, уточнил он.

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