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Подводный неудачник Corner Brook возвращается в строй

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Источник изображения: warspot.ru

У Канады изначально не ладилось с выкупленными у Великобритании субмаринами класса Upholder у Великобритании, но они ещё могут послужить флоту. Вчера, 14 июня, пресс-служба ВМС Канады объявила о спуске на воду подлодки Corner Brook.

«Мы очень рады отметить важную веху для канадских подводных сил: сегодня подводная лодка Её Величества (HMCS) CORNER BROOK возвращается на воду!» — сообщили в пресс-службе ВМС Канады.

Подготовка к спуску на воду субмарины HMCS Corner Brook:

Субмарина HMCS Corner Brook официально поступила на военную службу в 2003 году и даже успела поучаствовать в нескольких учениях. В 2011 году для подлодки началась чёрная полоса — 4 июня из-за человеческой ошибки она ударилась о морское дно на глубине 45 м. Повреждения были существенными и потребовали продолжительного ремонта. В 2019 году, когда субмарина всё ещё не покинула сухой док, в ней произошел пожар. Годом позже при тестировании баков со сжатым воздухом произошёл взрыв. В ВМС Канады надеются, что на этом «приключения» Corner Brook закончились, и подлодка сможет прослужить флоту ещё девять лет.

HMCS Corner Brook — одна из четырёх субмарин типа Victoria, которыми располагает канадский флот. Они были взяты в аренду у Великобритании с правом выкупа в 1998 году. Эксплуатация дизель-электрических подлодок сопровождалась чередой происшествий и аварий. После годов простоя Канада надеется держать на боевом дежурстве «как минимум» три из четырёх субмарин. Две из них уже проходят испытания, а вскоре к ним присоединится Corner Brook.

В составе британского флота субмарина Corner Brook носила название Ursula. Всего для нужд ВМС Великобритании планировалось построить 12 субмарин типа Upholder, но из-за окончания Холодной войны серия ограничилась четырьмя единицами. Водоизмещение каждой из них составляет немногим менее 2500 т, длина — 70 м, экипаж состоит из 48 человек. Подлодки оснащены шестью 533-мм торпедными аппаратами.

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Страны
Великобритания
Канада
Проекты
Военные учения
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